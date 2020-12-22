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Aktüel Muğla'da "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı araçtan uyuşturucu çıktı
Aktüel

Muğla'da "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı araçtan uyuşturucu çıktı

Kovalamaca sonucu yakalanan sürücü ile otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-22 21:35:17 -
Muğla'da "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı araçtan uyuşturucu çıktı

MUĞLA (AA) - Muğla'da, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü ile yanındaki 3 kişi bir miktar uyuşturucu ile yakalandı.

Menteşe ilçesinde denetim yapan polis ekipleri, durumundan şüphelenilen 48 DG 756 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan şüpheliler ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Uçaklı Kavşak mevkisinde durdurulan otomobilde arama yapan ekipler, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücü ve yanındaki 3 şüpheli polis merkezine götürüldü.



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