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Yaşam Muğla'da çok ekmek yediği için köpeğini öldüren caniye para cezası
Yaşam

Muğla'da çok ekmek yediği için köpeğini öldüren caniye para cezası

Muğla'da çok fazla ekmek yediği gerekçesiyle köpeğini sapana bağlayıp av tüfeğiyle 2 el ateş ederek öldüren caniye bin 33 lira para cezası kesildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 18:00:00 -
Muğla'da çok ekmek yediği için köpeğini öldüren caniye para cezası

Muğla'da bir kişi, günde 5 ekmek yediği gerekçesiyle köpeğini vurarak öldürdü. Damadın şikayetiyle ortaya çıkan olayla ilgili 1033 lira ceza kesildi.
Muğla'da çok ekmek yediği gerekçesiyle köpeğini vurarak öldüren kişiye 1033 lira ceza kesildi.

Menteşe ilçesi kırsal Çiftlik köyünde yaşayan Cemal D., geçen yıl Aydın'daki bir çobandan oğlak karşılığı köpek aldı. Cemal D., 'Osman' adını verdiği çoban köpeğine keçi sürüsünü emanet etti.

Köpeği av tüfeğiyle öldürdü

3 ay önce keçilerini satan Cemal D., iddiaya göre 4 Ocak günü, köpeğini, günde 5 ekmek yediği için sapana bağlayıp, av tüfeğiyle 2 el ateş ederek, öldürdü. Yaşananlara tanık olan Cemal D.'nin damadı İsmail Kaplan (40) ise jandarma karakoluna giderek, kayınpederinden şikayetçi oldu.

Damat Kaplan, ayrıca Veteriner Hekim Yusuf Kayacık'ı da köye getirip, köpeğin ateşli silahla öldürüldüğünü belgeletti. Jandarma ekipleri ise tutanak tutup, bir örneğini Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne gönderdi.

Jandarma, köpeği öldüren Cemal D.’ye ‘Kabahatler Kanunu'ndan bin 33 lira ceza kesti.

"Tek kelime ile acımasızlık"

Kayınpederinden şikayetçi olan İsmail Kaplan, “Yaşanan bu vahşetin savunulacak bir yanı olamaz. Bu tek kelimeyle acımasızlık. Gözümün önünde olan böyle bir şeye kayıtsız kalamazdım. Köpek öldürülmeyi gerektirecek bir şey yapmadı. Sürünün yanından ayrılmayan zararsız bir hayvandı" dedi.

 

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