  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Muğla'da bir kişi, tartıştığı arkadaşını bıçakla yaraladı

Yeniakit Publisher
2020-06-05 21:07:45 -
Muğla'da bir kişi, tartıştığı arkadaşını bıçakla yaraladı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir kişi, tartıştığı arkadaşını bıçakla ağır yaraladı.

Tepe Mahallesi'ndeki dönerci dükkanında, iş yeri sahibi Nevzat T. (54) ile arkadaşı Bilal V. (53) tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nevzat T, ekmek bıçağıyla arkadaşını yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekibince Marmaris Devlet Hastanesine kaldırılan Bilal V'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, Bilal V'nin yaralandıktan sonra eline bıçak alarak Nevzat T'yi araması, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı