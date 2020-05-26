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Aktüel

Muğla'da bir ev yanarak kullanılamaz hale geldi

Evin, psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen kişi tarafından kundaklandığı iddia edildi

Yeniakit Publisher
2020-05-26 19:36:16 -
Muğla'da bir ev yanarak kullanılamaz hale geldi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir apartmanın 3'üncü katında çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kesikkapı Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın en üst katından yükselen dumanları görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Yanan ev kullanılamaz hale geldi.

Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu ileri sürülen V.K'nin ailesiyle birlikte yaşadığı evi içeride kimsenin olmadığı anda kundakladıktan sonra kaçtığı iddia edildi.

Polis ekipleri, yangını çıkardığı iddia edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


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