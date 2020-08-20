  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Muğla'da başkasına ait inekleri keserken yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Aktüel

Muğla'da başkasına ait inekleri keserken yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-20 11:17:30 -
Muğla'da başkasına ait inekleri keserken yakalanan 2 zanlı tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde başkasına ait inekleri keserken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Güllük Karakol Komutanlığı ekipleri, Ekinanbarı Mahallesi'nde büyükbaş hayvan hırsızlığı yapıldığı şikayeti üzerine bölgede araştırma gerçekleştirdi.

Ekipler, makilik alanda otlayan başkasına ait iki ineği kesen Zeki Y. ve Mustafa K.K'yi, etleri araçlarına taşıdıkları sırada yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cuma günü Türkiye’ye nasıl bir müjde verilecek? AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi tahminini açıkladı
Gündem

Cuma günü Türkiye’ye nasıl bir müjde verilecek? AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi tahminini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cuma günü milletimize büyük bir müjde vereceğiz. Bu müjdeyle Türkiye’de yeni bir dönem açılacak” dedi. AK Parti Ağrı..
DSÖ’den Irak için ciddi uyarı
Dünya

DSÖ’den Irak için ciddi uyarı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüs vakalarında artış yaşayan Irak için ciddi uyarıda bulundu.
Avrupa'nın ilk entegre güneş paneli üretim tesisi Türkiye'de açıldı. Sahibi Türk şirketi!
Teknoloji

Avrupa'nın ilk entegre güneş paneli üretim tesisi Türkiye'de açıldı. Sahibi Türk şirketi!

Türkiye'nin ilk entegre güneş paneli üretim tesisi açıldı. Peki İlk entegre güneş paneli üretim tesisi nerede kurulacak? İlk entegre güneş ..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı