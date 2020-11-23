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Aktüel Muğla'da askerin beylik tabancasını çaldıkları iddia edilen iki zanlı İzmir'de yakalandı
Aktüel

Muğla'da askerin beylik tabancasını çaldıkları iddia edilen iki zanlı İzmir'de yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-23 12:43:41 -
Muğla'da askerin beylik tabancasını çaldıkları iddia edilen iki zanlı İzmir'de yakalandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde evlerden hırsızlık yaptıkları ve bir askerin beylik tabancasını çaldıkları öne sürülen iki şüpheli İzmir'de yakalandı.

Datça'da bazı ikametgahlardan hırsızlık yapıldığı ve bir askerin evindeki beylik tabancasının çalındığı ihbarını alan polis ve jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Çok sayıda güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin B.G. (17) ve Ş.D. (17) olduğunu tespit etti.

Zanlıların İzmir istikametine gittiklerini belirleyen ekipler, durumu bu ildeki güvenlik güçlerine bildirdi.

İzmir'in Buca ilçesindeki kontrol noktasında polis ekiplerince durdurulan 2 şüphelinin Datça'daki hırsızlık olaylarının faili olduğu anlaşıldı.

Şüphelilerin bulunduğu otomobilde yapılan aramada çalıntı tabanca, şarjör ve mermi ile 3 cep telefonu, fotoğraf makinesi ve kol saati ele geçirildi.

İki zanlı, Muğla'dan gelen polis ekiplerine teslim edildi.


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