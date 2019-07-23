Muğla'da 25 düzensiz göçmen yakalandı Muğla'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Kalemlik Burnu açıklarında şüphelendikleri lastik botu durdurdu. Botta, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan Filistin, Irak ve Suriye uyruklu 25 düzensiz göçmenin bulunduğu belirlendi. Güvenlik botuyla Datça İskelesi'ne getirilen düzensiz göçmenlerin, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecekleri bildirildi.

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