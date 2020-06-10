Muğla Valisi Orhan Tavlı kimdir
Resmi Gazete'de yayınlanan valiler kararnamesine göre, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı Muğla Valisi oldu. İşte Orhan Tavlı'nın hayıtı...
Valiler Kararnamesi ile Muğla Valisi Esengül Civelek'in yerine Çanakkale Valisi Orhan Tavlı atandı.
Orhan tavlı kimdir?
1965 yılında doğdu. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Mesleki Eğitim amacıyla; (06.09.1989-06.09.1990) tarihleri arasında İngiltere’de, (01.06.2007-31.12.2007) tarihleri arasında (University of Central Florida) ABD’de bulundu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde 2008 yılında Kamu Yönetimi alanında Yüksek Lisansını tamamladı. Vali Orhan Tavlı, evli ve 2 çocuk babasıdır.