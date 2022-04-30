Muğla Ramazan bayram namazı saati 2022: Muğla bayram namazı saat kaçta?

Dini bayramlardan ikincisi olan Ramazan Bayramını 2 Mayıs Pazartesi günü idrak edeceğiz. 2022 Ramazan Bayram namazının sevabından istifade etmek isteyen vatandaşlar diyanet 2022 Ramazan Bayram namaz saatlerini merak ediyor. Peki Muğla Ramazan bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Bayram namazı nasıl kılınır? Bayram namazı tekbirleri nasıl yapılır?

Muğla Ramazan Bayramı namazı saati

2022 Ramazan Bayramı'nda bu yıl Muğla'da bayram namazı saati: 06:42 olarak belirlendi.

Bodrum Ramazan Bayramı namazı saati

2022 Ramazan Bayramı'nda bu yıl Bodrum'da bayram namazı saati: 06:46 olarak belirlendi.

Dalaman Ramazan Bayramı namazı saati

2022 Ramazan Bayramı'nda bu yıl Dalaman'da bayram namazı saati: 06:41 olarak belirlendi.

Datça Ramazan Bayramı namazı saati

2022 Ramazan Bayramı'nda bu yıl Datça'da bayram namazı saati: 06:45 olarak belirlendi.

Fethiye Ramazan Bayramı namazı saati

2022 Ramazan Bayramı'nda bu yıl Fethiye'de bayram namazı saati: 06:40 olarak belirlendi.

Köyceyiz Ramazan Bayramı namazı saati

2022 Ramazan Bayramı'nda bu yıl Köyceyiz'de bayram namazı saati: 06:41 olarak belirlendi.

Milas Ramazan Bayramı namazı saati

2022 Ramazan Bayramı'nda bu yıl Milas'da bayram namazı saati: 06:44 olarak belirlendi.

Ortaca Ramazan Bayramı namazı saati

2022 Ramazan Bayramı'nda bu yıl Ortaca'da bayram namazı saati: 06:41 olarak belirlendi.

Yatağan Ramazan Bayramı namazı saati

2022 Ramazan Bayramı'nda bu yıl Yatağan'da bayram namazı saati: 06:43 olarak belirlendi.

Bayram namazı nasıl kılınır?

Bayram namazı kılmak vaciptir. İki rekat olarak cemaatle kılınır. Tek başına Bayram namazı kılınmaz.

Vacip oluşunun ve kılınmasının şartları, aynen Cuma namazının şartları gibidir. Ezan okunmaz, kamet yapılmaz.

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez bayram namazı kılınır. Ramazan ve Kurban bayramının birinci günü kılınır.

2 Rekat Bayram Namazının Kılınışı

Önce “Niyet ettim Allaha rızası için Ramazan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama” diye niyet edilerek namaza durulur.

Sonra imam ve cemaat sessiz bir şekilde “Subhaneke” duasını okunur.

Sübhanekeden sonra imamla birlikte “Allahu Ekeber” diyerek üç defa tekbir getirilir. Tekbir getirirken eller kulaklara kaldırılıp (iftitah tekbirinde oldugu gibi), birinci ve ikincisinde iki yana bırakılır. Üçüncüsünde, göbek altına bağlanır.

Üçüncü Tekbirin ardından elleri bağlayınca İmam önce Fatiha, sonra Kur’an’dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okur ve imamla birlikte rükuya eğilinir.

Rüku ve Secdeler yapilarak ayaga (ikinci rekata) kalkilir ve eller baglanir.

İkinci rekatta, imam önce Fatiha ve Kur’an’dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okur. Sonra imamla birlikte “Allahu Ekeber” diyerek üç defa tekbir getirilir. Tekbir getirirken eller kulaklara kaldırılıp yana bırakılır. Üçüncüde de yanlara bırakılır. Dördüncü tekbirde elleri kulaklara kaldırmayıp, rükuya eğilinir.

Rüku ve Secdeler yapilarak oturulur.

Oturuşta imam ve cemaat, Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâdualarını okur.

Dualardan sonra imamla birlikte önce sağa, sonra sola selam verip namaz bitirilir.