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Muğla MÜSİAD 2021 vizyonunu açıkladı

Geçen ay gerçekleştirilen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Muğla Şubesi’nin genel kurulunda Şube Başkanlığı bayrağını devralan Av.

19 Şubat 2019 Salı 09:31
Muğla MÜSİAD 2021 vizyonunu açıkladı

Geçen ay gerçekleştirilen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Muğla Şubesi’nin genel kurulunda Şube Başkanlığı bayrağını devralan Av. Kazım Demir yönetimindeki ekip görev bölümünü gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda Muğla MÜSİAD Şubesi’nin 2021 vizyonu da açıklandı.


Muğla Otel’de gerçekleştirilen toplantıda MÜSİAD’a yeni katılan üyelere rozetleri Şube Başkanı Demir tarafından takıldı. MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Demir, toplantıda 2021 vizyonunu da açıkladı. 17 başlık altında Muğla MÜSİAD’ın 2021 vizyonunu açıklayan Demir, “En büyük gayemiz kadim Ahi’lik kültüründen feyz alan bu kuruluşu, Muğla’ya değer katan STK’larından birisi haline getirmek. Resmi kurum ve kuruluşların yanında STK’lar ile iletişim içinde olacağız ve Muğla’nın sosyal, kültürel ve ekonomik ihtiyaçları konusunda köprü görevi yürüteceğiz. MÜSİAD’ın bir sivil toplum kuruluşu olarak Türk İslam medeniyetine dair idealin iktisadi kimlik kazanmış hali olduğu inancındayız. Üyelerimiz arasında ticari hacim ve işbirliğini geliştirmek ve müşterek teşebbüsleri özendirmek için üyelerimizin katılımı ile bir dış ticaret şirketi kurmak niyetindeyiz. Yurt dışı temsilciliklerimiz ile temasa geçerek bölgemize yabancı yatırımcıları çekmek istiyoruz. Üyelerimiz için satın alma, yatırım ve teşvikler konusunda GEKA, KOSGEB gibi kuruluşlar ile ilişkilerimizi daha da arttırmak istiyoruz. Bir MÜSİAD projesi olan uzun vadede yepyeni bir faizsiz finans kurumuna dönüşeceğini umut ettiğimiz Karz-ı Hasen sandığına şubemiz nezdinde katılımı arttıracağız. Üyelerimizin ufkunu açacak sektör-üniversite işbirliğini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam ettireceğiz. Turizm ve madencilik alanlarında kümelenme çalışması yaparak ilimizin yer altı ve yer üstü zenginliklerinin bilinirliğini arttıracağız. MÜSİAD Genel merkezi tarafından 2 yılda bir gerçekleştirilen ‘Vizyoner’ etkinliğini Muğla ölçeğine taşıyarak bölgemizde gerçekleştirmek istiyoruz. Şubemiz çatısı altında ilimizin mülki amiri ve müdürleri ile ‘Dost meclisi’ toplantılarımızı sürdüreceğiz. MÜSİAD ilke ve prensipleri ile yetişmekte olan Genç MÜSİAD üyelerimiz için kariyer günleri, eğitim çalışmaları ve sosyal etkinlikler düzenleyeceğiz. Gençlerimizin istifade etmeleri için kiralayacağımız tarım arazileri üzerinde kadim Türk-İslam kültürü dokusunda tasarlanacak mesire ve şenlik alanları, Yörük obaları kuracağız. MÜSİAD olarak sosyal sorumluluklarımızın farkındayız. Görev süremiz içinde yardım faaliyetlerimiz devam edecek, şehit yakınlarına yönelik eğitim ve burs faaliyetlerimizi ve ‘Sevgi Evleri’ buluşmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.


Yapılan görev bölümünde Şube Başkanı Av. Kazım Demir, teşkilatlardan sorumlu başkan yardımcısı Emin Özler, sektör kurullarından sorumlu başkan yardımcısı Tolga Talha Şahansoy, yönetim kurulu üyeliklerine Mehmet Tan, Ahmet Gençalioğlu, Güven Yanık, Mehmet Özsoy, Mustafa Doğan, Şevket Ganioğlu ve Davut Sabancı seçildi.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 09:31
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