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Aktüel

Muğla merkezli tefecilik operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-16 18:37:38 -
Muğla merkezli tefecilik operasyonunda 2 kişi tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla ve Denizli'de düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 mağdurun şikayeti üzerine tefecilik olayıyla ilgili çalışma başlattı. Jandarmanın, Muğla’nın Milas ilçesi ve Denizli merkezde 5 ayrı noktada gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda, M.D.A, M.A, A.Ö. ve A.Y.A gözaltına alındı.

Operasyonda ruhsatsız tabanca, 39 mermi, ruhsatsız av tüfeği, 75 av tüfeği fişeği, 51 senet kağıdı, 3 ibraname, 4 cep telefonu, diz üstü bilgisayar ve 11 borç defteri ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.D.A. ve M.A. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.



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