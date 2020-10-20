Muğla merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda yargılama başladı

MUĞLA (AA) - Muğla merkezli 3 ilde internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla haklarında ilgili maddeden dava açılan 48 sanığın yargılanmasına başlandı.

Muğla 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklardan 20'si ile avukatları katıldı. Başka suçlardan tutuklu 2 sanık ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada, sanık ve avukatları savunmalarını yaptı.

Mahkeme heyeti, diğer sanıkların dinlenmesi ve dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

Polis ekiplerince 9 Kasım 2018'de, yaklaşık 10 ay süren çalışmanın ardından yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik çalışmalar kapsamında, Muğla, İzmir ve Denizli'de 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 100'ün üzerinde cep telefonu ve bilgisayara el konulmuştu.

Adreslerde yapılan aramada 43 bin lira, 4 kuru sıkı tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilmiş, 26 kişiye de yasa dışı bahis oynamaktan toplam 130 bin lira para cezası kesilmişti. Sanıklar hakkında, 7258 sayılı kanuna muhalefet suçundan dava açılmıştı.