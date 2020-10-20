  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Muğla merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda yargılama başladı
Aktüel

Muğla merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda yargılama başladı

Yeniakit Publisher
2020-10-20 19:02:42 -
Muğla merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda yargılama başladı

MUĞLA (AA) - Muğla merkezli 3 ilde internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla haklarında ilgili maddeden dava açılan 48 sanığın yargılanmasına başlandı.

Muğla 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklardan 20'si ile avukatları katıldı. Başka suçlardan tutuklu 2 sanık ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada, sanık ve avukatları savunmalarını yaptı.

Mahkeme heyeti, diğer sanıkların dinlenmesi ve dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

Polis ekiplerince 9 Kasım 2018'de, yaklaşık 10 ay süren çalışmanın ardından yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik çalışmalar kapsamında, Muğla, İzmir ve Denizli'de 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 100'ün üzerinde cep telefonu ve bilgisayara el konulmuştu.

Adreslerde yapılan aramada 43 bin lira, 4 kuru sıkı tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilmiş, 26 kişiye de yasa dışı bahis oynamaktan toplam 130 bin lira para cezası kesilmişti. Sanıklar hakkında, 7258 sayılı kanuna muhalefet suçundan dava açılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Paşinyan'ın kızı Mariam Paşinyan, Ermenistan'ı karıştırdı
Dünya

Paşinyan'ın kızı Mariam Paşinyan, Ermenistan'ı karıştırdı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın kızı Mariam Paşinyan, ülkesinin Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda başarısız olduğunu söyledi. Paşinyan..
Aliyev dünyaya duyurdu! O bölgenin ismi değiştirildi
Dünya

Aliyev dünyaya duyurdu! O bölgenin ismi değiştirildi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ'daki Veng kentinin adının Çınarlı kenti olarak değiştirildiğini duyurdu.
Bahçeli'den Azerbaycan açıklaması
Siyaset

Bahçeli'den Azerbaycan açıklaması

Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan MHP Lideri Devlet Bahçeli Ermenistan'a sert sözlerle yüklenerek "Dağlık Karabağ'ın asıl ..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay