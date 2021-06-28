  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
ABD'de son korona bilançosu açıklandı
İngiltere'de patlama!
Endişelendiren araştırma: Beta varyantı aşılara daha dirençli olabilir
Beslenme ve Diyabet Uzmanı uyardı: Bunlardan uzak durun!
Yaşam Muğla-Fethiye kara yolu ulaşıma kapatıldı mı?
Yaşam

Muğla-Fethiye kara yolu ulaşıma kapatıldı mı?

Muğla Fethiye kara yolu neden kapalı? Muğla’nın Ula ilçesinde çıkan yangın sebebiyle pek çok ev boşaltıldı. Vatandaşlar Muğla Fethiye yolunun kapalı olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, Muğla Fethiye yolu ne zaman açılır?

Yeniakit Publisher
2021-06-28 16:22:00 -
Muğla-Fethiye kara yolu ulaşıma kapatıldı mı?

Bir yangın haberi de Muğla’dan geldi. Muğla-Fethiye kara yolunun kenarındaki Çıtlık mevkisinde bulunan ormanlık ve makilik alanda yangın çıktı. Peki, Muğla Fethiye karayolu ne zamana kadar kapalı kalacak?

Muğla-Fethiye kara yolu ulaşıma kapatıldı mı?

Muğla'nın Ula ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın nedeniyle yakındaki evler tahliye edilmeye başlandı, dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri müdahale etti.

Muğla-Fethiye kara yolunun kenarındaki Çıtlık mevkisinde bulunan ormanlık ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale ediyor.

Çevre ilçelerde konuşlu 3 yangın söndürme helikopteri de bölgeye gelerek alevlere su bırakmaya başladı.

Ekipler, yerleşim yerlerine yaklaşan alevleri kontrol altına alabilmek için yoğun çaba gösteriyor.

Bölgede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri ise Muğla-Fethiye kara yolunu ulaşıma kapattı.

Jandarmalar ise yakındaki evleri tahliye etmeye başladı.

Dumandan etkilendikleri belirlenen kişiler jandarma ekiplerince evlerden çıkarıldı. Ambulanslara götürülen dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri müdahale ediyor.

Çok sayıda mahalle sakini bahçe hortumlarıyla su sıkarak alevlerin evlerine ulaşmasına engellemeye çalışıyor.

Hangi ülkelerden gelenlere PCR testi zorunlu? Hindistan’dan gelenlere PCR testi yapılıyor mu?
Hangi ülkelerden gelenlere PCR testi zorunlu? Hindistan’dan gelenlere PCR testi yapılıyor mu?

Yaşam

Hangi ülkelerden gelenlere PCR testi zorunlu? Hindistan’dan gelenlere PCR testi yapılıyor mu?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay