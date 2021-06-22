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Yaşam Muğla Datça depreminde hasar can kaybı var mı?
Yaşam

Muğla Datça depreminde hasar can kaybı var mı?

Muğla'da deprem mi oldu? Muğla'da deprem kaç derece hissedildi? gibi sorular son dakika arama motorunda sorgulanırken AFAD'dan konuya ilişkin açıklama geldi. Muğla Datça'da gece 01.14'de 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana daha geldi. Peki, Muğla Datça depreminde hasar can kaybı var mı? Son durum ne? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-06-22 01:49:00 -
Muğla Datça depreminde hasar can kaybı var mı?

AFAD, Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 01.14'te 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) derlenen verilere göre Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 01.14'te 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 11.40 km derinliğinde gerçekleşti. Muğla Datça açıklarındaki 5.5 şiddetinde #deprem; Bodrum, Kuşadası, Datça, Marmaris, Didim ve Aydın'da da hissedildi.

Muğla Datça depreminde hasar can kaybı var mı?

AFAD'dan yapılan resmi açıklama şöyle:

"Geçmiş olsun Muğla.

Datça açıklarında meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.

Gelişmeleri takip ediyoruz."

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