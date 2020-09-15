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Aktüel Muğla Büyükşehir Belediyesine atık nedeniyle para cezası verildi
Aktüel

Muğla Büyükşehir Belediyesine atık nedeniyle para cezası verildi

Yeniakit Publisher
2020-09-15 18:28:50 -
Muğla Büyükşehir Belediyesine atık nedeniyle para cezası verildi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan denetimler sonucunda, Muğla Büyükşehir Belediyesine 442 bin 524 lira ceza uygulandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret AŞ (MUTTAŞ) adına işletilen Gümbet İskelesi'ndeki denetimde, teknelere elektrik ve su hizmeti verildiği, ancak atık kabul tesisinin kurulmadığı tespit edildi.

Denetimde, 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında 221 bin 267 lira idari yaptırım cezası uygulandı.

Aynı şirket tarafından işletilen Bodrum Limanı'ndaki denetimlerde de atık yağ alım hizmeti verilmediği tespit edilerek, bu nedenle de 221 bin 267 lira ceza verildi.

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