  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bodrum'da yine fiyatlar tavan yaptı! Dürüm 400 lira
Fenebahçe'ye müjde
Hakkari’de operasyon: 181 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
ABD'de süpermarkette silahlı saldırı
Gündem Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 'Atatürk' provokasyonu! Sıkıntıları Ayasofya
Gündem

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 'Atatürk' provokasyonu! Sıkıntıları Ayasofya

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Atatürk provokasyonuna soyunan CHP'li ve İP'li üyeler, Mustafa Demirkan Hoca için 'kınama' metni okudu.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 22:32:00 - 2021-06-10 22:45:19
Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 'Atatürk' provokasyonu! Sıkıntıları Ayasofya

 Yeniakit.com.tr 

Bugün gerçekleştirilmesi planlanan Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran ayı toplantısına, İP ve CHP'li üyelerin Atatürk provokasyonu engel oldu.

Yalanda direttiler, tartışma yaşandı

Mustafa Demirkan Hoca'yı hedef alan İP'li ve CHP'li vekiller, onun hakkında bir 'kınama' metni okudu. AK Parti'li Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, Demirkan Hoca'Nın Bakara Suresi 114. Ayet-i Kerimesi'ni okuduğunu ve Mustafa Kemal'e hakaret etmediğini belirterek, 'kınama' metnine itiraz etti. CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise Ayasofya’da devlet erkânının olduğu programda, Demirkan Hoca'nın, Mustafa Kermal'e isim kullanmadan hakaret ettiğini öne sürdü. Salonda bulunan İP ve CHP'li üyelerle AK Parti ve MHP'li üyeler arasında tartışma yaşandı. İP'lilerle CHP'lilere tepki gösteren AK Parti ve MHP grupları meclis toplantı salonunu terk etti.

Ne olmuştu?

'Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi' kapsamında Ayasofya-i Kebir Camisi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla hafızlık icazet etkinliği gerçekleştirilmişti. Mustafa Demirkan Hoca, Ayasofya'nın yeniden cami olmasını anlatırken yüce Kur'an'dan Bakara Suresi'nin 144. Ayet-i Kerimesi'ni okumuştu. Demirkan Hoca'yı Mustafa Kemal'e hakaret etmekle suçlayan Laikçiler ise onu hedef almıştı.

Bakara Suresi 114. Ayet-i Kerimesi:

"Allah'ın mescitlerinde O'nun adının anılmasına engel olan ve mescitlerin harap olmasına çalışandan daha zalim kim vardır? Aslında bunların mescitlere korkarak girmeleri gerekir. Bunlar için dünyada rezillik, ahirette de büyük azap vardır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Nureddin

Kâfir tabiri dini terminolojide bir hakaret değil durum tesbitidir, zorunuza gitmesin Ey kâfirler, sizin dininiz size bizim dinimiz bize.
  • Yanıtla

mutmaine

"...Bunlar için dünyada rezillik, ahirette de büyük azap vardır." Ayeti Kerime açık açık yazıyor....hazmedemiyorlar
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay