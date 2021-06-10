Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 'Atatürk' provokasyonu! Sıkıntıları Ayasofya

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Bugün gerçekleştirilmesi planlanan Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran ayı toplantısına, İP ve CHP'li üyelerin Atatürk provokasyonu engel oldu.

Yalanda direttiler, tartışma yaşandı

Mustafa Demirkan Hoca'yı hedef alan İP'li ve CHP'li vekiller, onun hakkında bir 'kınama' metni okudu. AK Parti'li Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, Demirkan Hoca'Nın Bakara Suresi 114. Ayet-i Kerimesi'ni okuduğunu ve Mustafa Kemal'e hakaret etmediğini belirterek, 'kınama' metnine itiraz etti. CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise Ayasofya’da devlet erkânının olduğu programda, Demirkan Hoca'nın, Mustafa Kermal'e isim kullanmadan hakaret ettiğini öne sürdü. Salonda bulunan İP ve CHP'li üyelerle AK Parti ve MHP'li üyeler arasında tartışma yaşandı. İP'lilerle CHP'lilere tepki gösteren AK Parti ve MHP grupları meclis toplantı salonunu terk etti.

Ne olmuştu?

'Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi' kapsamında Ayasofya-i Kebir Camisi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla hafızlık icazet etkinliği gerçekleştirilmişti. Mustafa Demirkan Hoca, Ayasofya'nın yeniden cami olmasını anlatırken yüce Kur'an'dan Bakara Suresi'nin 144. Ayet-i Kerimesi'ni okumuştu. Demirkan Hoca'yı Mustafa Kemal'e hakaret etmekle suçlayan Laikçiler ise onu hedef almıştı.

Bakara Suresi 114. Ayet-i Kerimesi:

"Allah'ın mescitlerinde O'nun adının anılmasına engel olan ve mescitlerin harap olmasına çalışandan daha zalim kim vardır? Aslında bunların mescitlere korkarak girmeleri gerekir. Bunlar için dünyada rezillik, ahirette de büyük azap vardır."