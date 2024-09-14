  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Muğla açıklarında sıcak anlar
Gündem

Muğla açıklarında sıcak anlar

Yeniakit Publisher
2024-09-14 10:18:00 -
Muğla açıklarında sıcak anlar

Muğla'nın Datça ilçesi Akçalı adası açıklarında bindikleri lastik bot alabora olan ve denize düşen 15, lastik botta ise 2 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Datça ilçesi Akçalı Adası açıklarında yardım talebinde bulunan düzensiz göçmenler olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye 3 Sahil Güvenlik Botu sevk edildi.

Bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik ekipleri, bindikleri lastik botun alabora olması sonucu deniz yüzeyinde 15 ve lastik bot içerisinden 23 düzensiz göçmen olmak üzere toplam 38 düzensiz göçmeni kurtardı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23