Müge Anlı'nın annesi herkesi şoke etti! Görenler, “Nasıl yani” dedi

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Acı Tatlı programında tespitleri ve sözleri ile stüdyodaki konuklarını titreten Müge Anlı'nın çekindiği, korktuğu biri var: Her program dilinden düşürmediği annesi...

Müge Anlı'nın ailesine dair bir fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturdu. Annesinden sürekli bahseden Anlı'nın annesiyle yıllar sonra fotoğrafı ortaya çıktı. İşte Müge Anlı'nın annesi Ayten Sevinç'in sosyal medyayı sallayan o fotoğrafı.

Düğününden kısa bir süre sonra babası İhsan Anlı'yı kaybeden Müge Anlı, babasının ölüm haberiyle yıkıldı. İddialara göre Müge Anlı, babasıyla 25 yıldır görüşmüyordu. Yakınlarının iddialarına göre anne Ayten Sevinç çocuklarını babalarına karşı doldurmuştu.

Anlı'ya dair bu detaylar herkesi şaşırtırken, bir iddiada yeni evlenen kardeşi Mert Efe Anlı'ya dair ortaya atılmıştı. Anlı, Babasının cenazesine balayında olduğu için katılamamıştı.

Son zamanlarda özel ve aile hayatı ile gündemden düşmeyen Müge Anlı'nın ailesi de sevenleri tarafından takın takibe alındı. Ailesine dair hiçbir paylaşım yapmayan Anlı, sadece işi ile gündemde yerini almıştı. Müge Anlı'nın Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evliliğinden sonra Anlı'nın ailesine dair detaylar da yavaş yavaş ortaya çıktı.

Annesi Ayten Sevinç'ten her fırsatta minnetle bahseden Anlı'nın annesiyle çekilmiş bir fotoğrafı yayınlandı. Henüz kim tarafından yayıldığı bilinmeyen fotoğraf sosyal medyanın gündemine düştü. Anlı'nın annesi olduğu iddia edilen fotoğraf kamera arkasında çekildi. Müge Anlı'yı ziyarete gelen annesi program arasında kızıyla çekildiği fotoğraf sosyal medyada yayılmaya başladı.

Kimileri Anlı'nın annesi derken kimileri ise 'Benzemiyor' yorumları yaptı. Müge Anlı daha önce de kimsenin bilmediği erkek kardeşini canlı yayına çıkartmıştı. Kızı Müge Lidya'nın da son hali magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.