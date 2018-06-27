Muğdat Çelik Galatasaray'da

Galatasaray, yaz aylarının ilk transferini gerçekleştirdi ve Akhisarspor ile yollarını ayıran 28 yaşındaki hücum oyuncusu Muğdat Çelik'i kadrosuna kattı.

İDMANA ÇIKACAK

Bonservisi elinde olan futbolcunun resmi imzayı attı ve yarın (28 Haziran) Florya'da idmana çıkacak. Galatasaray'ın kısa süre içerisinde transferini açıklaması beklenen Muğdat Çelik, geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası'nı kazanan Akhisarspor'da 35 maçta 7 gol ve 9 asistlik bir performans sergiledi.

Galatasaray, Muğdat Çelik'in transfer için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

DONK'LA SÖZLEŞME UZATILACAK

Galatasaray, kontratı biten Ryan Donk'un ise sözleşmesinin yenilenmesi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray'dan borsaya yapılan bildirimde, "Profesyonel futbolcu Ryan Henk Donk'un sözleşmesinin yenilenmesi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

Kasımpaşa'dan 2016 yılında Galatasaray'a transfer olan 32 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 24 maçta 1 asist yaptı.