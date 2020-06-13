Müftü gelini Kübra Par da Ayasofya'ya karşı! Ahmet Hakan yengesine bir çift laf eder mi?

Gazeteci Kübra Par, bugünkü "Muhalefet Ayasofya'da toplu namaza dursa bile işe yaramaz!" başlıklı köşe yazısında son günlerin gündemi olan Ayasofya'nın ibadete açılması konusunu ele aldı. Müftü gelini olan Ahmet Hakan'ın kardeşinin eşi Par, yazısında ilginç bir çıkış yaparak Ayasofya'nın müze olmasından yana olduğunu belirtti.

Kübra Par'ın bu çıkışı sonrası kayın biraderi olan Ahmet Hakan'ın önümüzdeki günlerdeki yazılarında Par'ın yazısıyla ilgili bir şey söyleyip söylemeyeceği merak konusu oldu.

İşte Par'ın yazısının ilgili bölümü;

Ben Ayasofya’nın müze olarak kalmasından yanayım ama bunu yazdığımdan beri gelen yorumlardan da anlıyorum ki yeniden ibadete açılması konusunda geniş bir kamuoyu desteği oluşmuş.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu rüzgârı görüyor.

Dolayısıyla mesele artık açılıp açılmayacağı değil Danıştay kararından hemen sonra mı yoksa 2023 seçimlerine doğru mu açılacağı...

Gerçi Danıştay kararı da şart değil. Dün Fatih Altaylı’nın da dediği gibi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasının bulunduğu bir kararname de yeter.

Bu gerçeğin muhalefet de farkında.

Siyaseten AK Parti’ye fazla yaramasın diye karşı taktik geliştirmeye çalışıyorlar.

İYİ Parti “Siz açmadınız biz açtırdık” diyebilmek için uyanıklık edip Meclis’te araştırma önergesi verdi ama AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan “Neyi araştıracaksınız, İstanbul'u kimin fethettiğini mi? Konu belli, atılacak adım belli'' diyerek durumu ti'ye aldı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak da tartışmanın etkisini azaltmak için “Bunun üzerinden siyaset yapmayın açacaksanız açın” diyerek hodri meydan dedi.

Aslında muhalefetin izleyeceği en akıllıca strateji buydu.

Ta ki CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu “Sultanahmet Camii de müze olmalı” diyerek bir çuval inciri berbat edinceye kadar.

Kaboğlu’nun bu sözleri iktidarın eline bulunmaz bir koz verdi.