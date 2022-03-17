Müftü Ercan Aksu kimdir? Karabük müftüsü Ercan Aksu nereli?

Vatandaşlar tarafından merak edilen arasında Karabük il müftüsü kim? sorusu geliyor. Resmi Gazete atama kararlarına göre, Karabük il müftüsü Ercan Aksu oldu. Peki, Ercan Aksu kimdir, kaç yaşında, nereli, nerede görev yaptı? Ercan Aksu’nun hayatı, kariyeri ve biyografisi haberimizde...

Ercan Aksu kimdir?

Ercan Aksu, Ordu'lu olup, 1970 yılında Sakarya İli Karasu İlçesi Taşlıgeçit köyünde doğdu. İlköğretimini aynı köyde okuduktan sonra İstanbul Yeşil Cami Kur'an Kursunda Hafızlığını ve 1989 yılında Sakarya İmam-Hatip Lisesini bitirdi. Mezun olduktan sonra Sakarya Merkezde kısa bir süre Müezzin-Kayyım olarak çalıştı. 1989 yılında El Ezher Üniversitesi İlahiyat Fakültesine başladı ve bu okuldan da 1993 yılında mezun oldu. 1994 yılında Sakarya-Karasuda İmam-Hatip olarak göreve başladı. Aynı yıl Aralık ayında askere gitti. İzmit-Gölcükte kısa dönem olarak askerliğini tamamlayarak, 1996 yılında Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı İstanbul Haseki Eğitim Merkezinde ihtisasa başladı.

Ercan Aksu nerede görev yaptı?

1998 yılında kursu başarı ile tamamlayarak Bursa-Karacabey İlçe Müftülüğüne Vaiz olarak atandı. 1998 yılında görevde yükselme sınavına girerek Müftülük müktesebini aldı. Ardından; Burdur İli Altınyayla İlçesine Müftü olarak naklen atandı. Burada 4 yıl süre görev yaptıktan sonra Almanya'ya din görevlisi olarak gitti. 2007 yılında buradaki görevini tamamlayarak yurda döndü. Temmuz ayında Artvin İl Müftü Yardımcısı olarak göreve başladı. 23/07/2010 - 28/01/2011 tarihleri arasında Bursa İli Orhangazi, 10.02.2011 12/09/2014 tarihleri arasında da İstanbul İli Ümraniye İlçe Müftülükleri görevinde bulunduktan sonra, 16/09/2014-03/05/2018 tarihleri arasında Gümüşhane İl Müftüsü olarak görev yaptı. 18.05.2018 tarihinden itibaren Aydın İl Müftüsü olarak görevine atandı. Evli ve 3 çocuk babası olup, iyi derecede Arapça ve orta derecede Almanca bilen Aksu Karabük İl Müftülüğüne atandı.