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Gündem Müfteri Meral Akşener, Kadir Mısıroğlu'na teşekkür edeceğine alçakça saldırdı! Bu 'yiğitliği'ni keşke 'kazık' meselesinde gösterseydin Akşener!
Gündem

Müfteri Meral Akşener, Kadir Mısıroğlu'na teşekkür edeceğine alçakça saldırdı! Bu 'yiğitliği'ni keşke 'kazık' meselesinde gösterseydin Akşener!

Kendisi hakkındaki iddiaları sessiz kalarak geçiştiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, merhum Tarihçi Kadir Mısıroğlu'na iftira attı. Akşener, teşekkür etmesi gerekirken M. Kemal'in annesi hakkındaki iğrenç iddiaların ve evrakın yalan olduğunu açıklayan Kadir Mısıroğlu'na alçakça hakaret etti. Akşener'in bu sözleri, "Bu yiğitliğini keşke İçişleri Bakanı olduğun dönemde 'yağlı kazık' ile tehdit edilirken darbeci paşalara karşı gösterseydin" dedirtti.

Yeniakit Publisher
2022-09-25 22:04:00 - 2022-09-25 22:14:20

 yeniakit.com.tr 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Zübeyde Hanım ile ilgili yayınlanan evrakın sahte olduğunu açıklayan merhum Tarihçi Kadir Mısıroğlu'nu alçakça hedef aldı. 

CHP'li bir aileden geldiğini ispat etti

CHP'li bir aileden geldiğini son sözleriyle ispat eden müfteri Meral Akşener, kendisi ile ilgili bazı iddialara susarken Hakk'ın rahmetine kavuşmuş ve artık kendisinin iftirasına sadece çekilmiş videolarıyla cevap verecek olan merhum Kadir Mısıroğlu'na "Şerefsiz." diyerek hakaret etti.

Teşekkür edeceği yerde iftira attı!

Akşener, merhum Kadir Mısıroğlu'nun Zübeyde Hanım'a yönelik atılan iftirayı ortaya çıkarması nedeniyle teşekkür etmesi gerekirken iftira attı. 

Kadir Mısıroğlu, Zübeyde Hanım ile ilgili yayınlanan belgenin sahte olduğunu 2012 senesinde söylemişti.

Darbecilere karşı gösteremediği sözde "yiğitliği"ni merhuma karşı gösterme çabası

Öte yandan dönemin Genelkurmay İstihbarat Başkanı emekli Korgeneral Çetin Saner, İçişleri Bakanı olduğu dönemde Meral Akşener için "Söyleyin o kadına yağlı kazığa oturturuz" demişti. Akşener ise bu sözler için ne şikayetçi olmuş ne de sesini çıkarabilmişti.

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