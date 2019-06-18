Müezzine darp olayında skandal talep

İzmir’de, FETÖ’nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi sela okuyan Narlıdere Kutlu Yalvaç Camisi Müezzini Mehmet Kuzgun’un avukatı Zeki Arıtürk, “Savcı mütalaada basit bir darp olayıymış gibi yaralama, hakaret ve görevi engellemeden cezalandırma talebinde bulundu. Kabul etmiyoruz. Mahkemenin bu konuda hassasiyetle duracağına inanıyoruz” dedi. İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmanın ardından açıklama yapan Arıtürk, Kuzgun’un, darbe girişimi gecesi milleti uyandırma ve kendisine verilen görevi yerine getirme nedeniyle camiye giderek sela okuduğunu ve sonrasında saldırıya uğradığını belirterek, sanıkların aynı zamanda devlet büyüklerine ve Kuzgun’a hakaretlerde bulunduğunu söyledi. Arıtürk, “Karşı taraf adeta tiyatral gösteri sergiliyor. Mağdurlar ve mazlumlarmış, ‘Bir din adamına yakışmazmış’ diye çirkin ifadelerde bulundular. Maşeri vicdanları soğutacak bir karar verileceğine inanıyoruz” dedi.