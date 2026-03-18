Müebbet hapisle aranan firari darbeci saklandığı ininde enselendi

Müebbet hapisle aranan firari darbeci saklandığı ininde enselendi

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine katıldığı gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş müebbet hapis cezasıyla 2019 yılından bu yana aranan firari ihraç uzman çavuş, Kocaeli'nin Derince ilçesinde saklandığını inine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerinin deşifre edilmesi ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında çalışma yürüttü. Ekipler, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde aktif rol alan ve "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme" suçundan hakkında kesinleşmiş müebbet hapis cezası bulunan İ.A.'nın Derince ilçesinde bir evde saklandığını tespit etti.

İhraç edilen eski uzman çavuş olduğu öğrenilen ve 2019 yılından bu yana firari olarak aranan İ.A., polis ekiplerinin belirlediği adrese düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan İ.A., tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

