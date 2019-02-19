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Müdüre pompalı saldırı! Okul boşaltıldı

Iğdır'ın merkez ilçesindeki Suveren Köyü ortaokulunda görev yapan müdür Celal Çarklı, bir kişi tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Olay sonrası okul boşaltıldı.

19 Şubat 2019 Salı 11:55
Müdüre pompalı saldırı! Okul boşaltıldı

Iğdır merkez Suveren Köyü İlk ve Ortaokulu Müdürü Celal Çarklı makamında pompalı tüfekli saldırıya uğradı. Çarklı kendini yere atarak kurtulurken, saldırgan jandarmaya giderek teslim oldu. Pompalı tüfeği şemsiye altında içeriye sokan Abdullah D.'nin veli olmadığı belirtildi. Abdullah D.'nin neden saldırıda bulunduğu ise henüz öğrenilemedi.

Olay, sabah saatlerinde merkeze 18 kilometre uzaklıktaki Suveren Köyü İlk ve Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre aynı köyde ikamet eden Abdullah D., elinde pompalı tüfekle okul müdürünün makamına girdi ve iki el üst üste ateş etti.

Saldırıda mermilerden biri kaşını sıyıran Celal Çarklı, kendini yere atarak hayatını kurtardı. Silah seslerini duyup müdür Çarklı'nın makamına gelen öğretmenlere de 'Yaklaşmayın vururum' diyen saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Saldırgan teslim oldu

Yaşadığı şoku uzun süre üzerinden atamayan okul müdürünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaçan saldırganın ise jandarmaya giderek teslim olduğu açıklandı. Pompalı tüfeği şemsiye altında içeriye sokan Abdullah D.'nin veli olmadığı belirtildi. Abdullah D.'nin neden saldırıda bulunduğu ise henüz öğrenilemedi.

Okul boşaltıldı

Olaydan hemen sonra köye giden İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, "Saldırı anında makamında olan okul müdürümüz kendini yere atarak mermilerden korumuş. Müdür beyin köylüsü olan saldırganın bunu neden yaptığını bilmiyoruz. Okul müdürümüz saldırganın kendini öldürmek için ateş açtığını söyledi ve makamda da mermi izleri bulunmakta. Şu anda olay yeri inceleme ekipleri okulda çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

3 katlı 10 derslikli 220 öğrencisi olan okul boşaltan ve etrafında güvenlik önlemi alan jandarma olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 11:55
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