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Aktüel

Müdürden ’dombra’ müzikli ’korona virüs’ şarkısı

Kırıkkale’nin Keskin İlçe Milli Eğitim Müdürü, korona virüs nedeniyle ’dombra’ müziği ile ’Hayat Eve Sığar’ sloganından bestelediği şarkıyı saz eşliğinde seslendirip, vatandaşlara ’evde kal’ çağrısında bulundu.

2020-04-27 09:48:45 -
Müdürden ’dombra’ müzikli ’korona virüs’ şarkısı

Kırıkkale’nin Keskin İlçe Milli Eğitim Müdürü, korona virüs nedeniyle ’dombra’ müziği ile ’Hayat Eve Sığar’ sloganından bestelediği şarkıyı saz eşliğinde seslendirip, vatandaşlara ’evde kal’ çağrısında bulundu. Müdürün masasına yazdığı ’bana yaklaşma’ yazısı da beğeni kazandı.


Keskin İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Çakmak, korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ilk dönemlerde duyurulan ’hayat eve sığar’ sloganından ’dombra’ müziği eşliğinde bir şarkı besteledi. Yaptığı besteyi makam odasında sazıyla çalıp söyleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Çakmak, vatandaşlara da ’evde kal’ çağrısında bulundu. Müdür Çakmak’ın dombra müzikli korona şarkısı, beğeni kazandı.



Korona virüs tedbiri ’bana yaklaşma’


Ayrıca Keskin İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Çakmak masasına, bu süreçte kendisini ziyaret edenleri de uyaran bir yazı astı. Sosyal mesafeye dikkat çekilen uyarı yazısında, "Eşim sağlık çalışanı. Hastalara yakın bir şekilde hizmet veriyorlar. Enfekte olma ihtimalimiz ailecek yüksektir. Lütfen kendi sağlığınız için mesafenizi koruyun. Bana yaklaşma" ifadeleri yer aldı.

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