Müdür Vekili, Avrasya ve Balkan Wushu Kungfu Şampiyonu oldu

Karacasu Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Erol Genç, Türkiye’yi temsil ettiği Avrasya ve Balkan Wushu Kungfu Şampiyonasında altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Avrasya ve Balkan Wushu Kungfu Şampiyonasında ülkemizi temsil eden Türk Milli Takımı 11 ülke içerisinden şampiyon olarak büyük bir başarı elde etti. Ankara’da düzenlenen şampiyonada Türkiye ve Aydın’ı temsilen katılan sporcular, başarılı dereceler elde etti. Karacasu Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili ve aynı zaman Wushu İl Temsilcisi Erol Genç altın madalya, başarılı sporcu Selenay Şahban Avrasya ve Balkan Wushu Kungfu Şampiyonasında gümüş madalyanın sahibi oldu.

Altın madalya kazanarak Balkan Şampiyonu olan Erol Genç, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu’nu ziyaret etti.

Genç’i kutlayan İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, “Uluslararası şampiyonada ülkemizi ve Aydın’ı en iyi şekilde temsil eden İlçe Müdür Vekilimiz Erol Genç’i ve başarılı sporcumuz Selenay Şahban’ı tebrik ediyorum. Sporun yaşı olmadığını tekrar belirtmek istiyorum. Bunun en güzel örneklerinden biri İlçe Müdür Vekilimiz Erol Genç’tir. Spor yaparak sağlıklı bir yaşama sahip olmak isteyen her vatandaşımızı tesislerimize davet ediyoruz. Sadece çocuklarımızın ve gençlerimizin değil tüm vatandaşlarımızın hizmetinde olduğumuzu belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.