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Mudanya’da dengeleri değiştiren gelişme

Yerel seçimlere haftalar kala seçimin sürpriz partisi DSP, Mudanya’da yaptığı son hamle ile tüm dengeleri değiştirdi.

01 Mart 2019 Cuma 14:57
Mudanya’da dengeleri değiştiren gelişme

Yerel seçimlere haftalar kala seçimin sürpriz partisi DSP, Mudanya’da yaptığı son hamle ile tüm dengeleri değiştirdi. Mudanya’da özellikle sosyal demokrat çevrenin büyük sevgi ve saygı duyduğu CHP’nin eski Belediye Meclis üyeleri Metin Bağcı, Metin Uyanık, Mahmure Uçar ve Mustafa Ay, DSP listelerinden yoluna devam edecek.


’VIP’ makam minibüsüne karşı çıktıkları için başlayan kriz CHP’li 4 meclis üyesinin ihracı ile son bulmuştu. 4 eski CHP’li meclis üyesinin DSP listelerinden seçime girecek olmaları ise Mudanya siyasi çevrelerinde Başkan Hayri Türkyılmaz için büyük darbe olarak yorumlandı.


1 yıldır bağımsız olan vemeclisteki son kararlarını DSP kimliğiyle verecek olanBağcı, Uyanık, Uçar veAy, DSP Mudanya Belediye Başkan adayı Engin Tokgöz’ün listesinden meclis adayı olacak.DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul, İl Başkanı Cahit Akıncı, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Özbilge ve Mudanya Belediye Başkan adayı Engin Tokgöz’ün davetiyle bir araya gelen Mudanya Belediye Meclisinin bağımsız 4 üyesi, DSP saflarına katıldı.


Vip makam minibüsüne karşı çıkmışlardı


Beklenti siyaseti noktasında bir araya gelmediklerinin altını çizen meclis üyeleri Metin Uyanık, Mustafa Ay, Metin Bağcı ve Mahmure Uçar, DSP yöneticilerinin davetiyle bir araya geldiklerini belirterek,


kendilerine gösterilen teveccüh için teşekkür ettiler. Tek hedeflerinin, ortak sevdalarının Mudanya’ya olduğunu ifade eden Metin Uyanık, Mustafa Ay, Metin Bağcı ve Mahmure Uçar,’Bu kez gerçekten Mudanya kazanacak. Laf değil hizmetler konuşulacak. Rant değil halk kazanacak. Sevgi, hoşgörü, huzur gelecek’ dediler.


’Mudanya özlem duyduğu sevgi, huzur ve hizmete kavuşacak’


Mudanya’da seçim sürecinin en dinamik ve adından söz ettiren ismi DSP Mudanya Belediye Başkan Adayı Engiz Tokgöz ise güçlerine güç kattıklarını belirterek, ’Çok değerli, saygın isimlerle yolumuzun kesişmesi bize güç ve moral verdi. Mudanya’da çok değişecek ve bu değişimin önemli işaretlerinden birisi bu gelişmedir. Mudanya’da artık laf, bilboard, broşür ve katalog belediyeciliği dönemi sona erecek. Çünkü gerçekte yapılmayan şeyler bilboardlar, dergilerde var.Bir gerçek bir Mudanya var. Hizmet almamış. Birde halkın vergileriyle bilboardlarda reklamlar başka bir Mudanya var. ’ dedi


"Artık reklam, bilboard belediyeciliği son bulacak"


Engin Tokgöz, ’Vatandaşımızın alın teri vergileriyle ödenen, bilboardlar broşürlerde yer alan sanal, hayali Mudanya aldatmacası sona erecek.Çok çalışacak, hiç durmayacağız. Ve mutlu huzurlu bir Mudanya gelecek. Bu kente haksızlık yapanlar. Vip minibüs, makam arabasına karşı çıkıldığı için haksızlık yapanlar dip dalgasıyla gidecekler" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 14:57
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