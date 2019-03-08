Mudanya kadınları kooperatiflerle güçlenecek

Cumhur İttifakı Mudanya Belediye Başkan Adayı Dr. Ahmet Murat Ünal’ın eşi Nazlı Ünal, Çepni, Yörükali ve Işıklı mahallerinde ikamet eden kadınlar ile bir araya geldi.

Cumhur İttifakı Mudanya Belediye Başkan Adayı Dr. Ahmet Murat Ünal’ın eşi Nazlı Ünal, Çepni, Yörükali ve Işıklı mahallerinde ikamet eden kadınlara Dr. Ünal’ın projelerini anlattı. Kendisi de girişimci bir kadın olan Ünal, “Yerel idarenin desteği ile kadınlarımız, Mudanya’nın sosyal yaşamına değer katacaktır. El emeklerinin gereken önemi görmesi için başkan adayımız gerekli tüm hassasiyeti gösterecektir” dedi. Üretilen el emeklerinin aile bütçesine katkı sağlaması noktasında kadınlar ile birlikte çalışacaklarını ve gereken desteği vereceğini dile getiren Ünal, “Geçtiğimiz 5 yıllık süre zarfında mevcut belediyenin, bu el emeği göz nuru üretimlerin değerlendirilmesi için herhangi bir yardımı olmadı. Kadınlarımızın el emeklerinin boşa gittiğini söylemeleri çok üzücüdür. Ama inanıyorum ki Mudanyalı kadınlarımız içinde kayıp sayılan geçtiğimiz 5 yılın tüm açıklarını hep birlikte kapatacağız” diye konuştu.