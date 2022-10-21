Mudanya Belediyesi, Hasköy’de arsa satışı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre ihale 02.11.2022 Çarşamba günü saat 15.30’da yapılacak. İhaleye iştirak edeceklerin istenilen belgeleri Mudanya Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar teslim etmeleri ve isteklilerin ihale gün ve saatinde Mudanya Belediyesi hizmet binası encümen toplantı salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. İhale şartnamesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünde görülebilir. Taşınmazlar hakkındaki teknik bilgiler için belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden bilgi alınması gerekmektedir.

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