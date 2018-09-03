Müdahale ile hiç kimse haksız kazanç sağlamadı

Yapılan ilk incelemede, sorunun Bloomberg sisteminden otomatik olarak alınan kura esas verilerin hatalı olmasından kaynaklandığının anlaşıldığını ifade eden Arslan, “Sorunun tespit edilmesi üzerine, döviz alım satım işlemleri geçici olarak kapatılmış, kısa sürede alınan tedbirlerle sistemde doğru kurların uygulanması sağlanmıştır” ifadelerini kullandı. Bu işlemlerin dolar cinsinden toplam büyüklüğü 4,6 milyon dolar civarındadır. Toplam işlem adedi ise 2 bin 569 olduğunu açıklayan Arsalan, “Yapılan detaylı incelemeler sonrasında, hatalı kurlardan yapılan işlemler iptal edilmiştir” dedi.