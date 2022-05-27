Mücver tarifleri: Muhteşem lezzetiyle fırında kabak mücver ve tavada bütün mücver tarifleri

Muhteşem Lezzetiyle Fırında Kabak Mücver Tarifi İçin Malzemeler

3-4 tane orta boy kabak

1 tane orta boy patates

1 tane orta boy havuç

Yarım demet maydanoz

Yarım demet dereotu

2-3 dal yeşil soğan

1 büyük çay bardağı sıvı yağ

3 yumurta

5 çorba kaşığı un

Yarım paket kabartma tozu

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pulbiber

1 çay kaşığı kuru nane

Tuz

Muhteşem Lezzetiyle Fırında Kabak Mücver Tarifi Nasıl Yapılır?

Kabak, patates ve havuçları rendeleyip suyunu elimizle iyice sıkalım. Maydanoz, dereotu ve yeşil soğanı da incecik doğrayıp içine ekleyelim. Geniş bir kabın içine yumurtaları kıralım ve çırpalım. İçine sıvı yağ, un, kabartma tozunu da ekleyelim karıştıralım. Rendelediğimiz sebzelerle beraber yeşillikleri harcımızı içine ekleyelim. Üzerine baharatlarımızı ve tuzumuzu da ekleyip iyice karıştıralım. Yağlı kağıt serdiğimiz dikdörtgen ya da kare fırın kabımıza eşit şekilde yayalım. Önceden ısıtılmış 170- 180 derece fırında 30-35 dakika üzeri ve altı kızarana kadar pişirelim. Fırından çıkardıktan sonra 15-20 dakika dinlendirin ve dilimleyip yoğurt eşliğinde tüketebilirsiniz.

Tavada bütün mücver tarifi

Malzemeler

1 adet kabak

1 adet soğan

1 dilim balkabağı

1 adet patates

1 demet maydanoz

0.5 demet dereotu

15 yaprak fesleğen

3 adet yumurta

4 yemek kaşığı un

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

7 adet taze soğan

Üzeri için:

3 yemek kaşığı labne peyniri

1 adet misket limonu

4 dilim füme somon

Tavada bütün mücver tarifi nasıl yapılır?

Derin bir kasenin içine temiz bir bezi, kenarlarını kaseden sarkıtarak serin. Kabağı kasedeki bezin üzerine kabuğuyla birlikte rendeleyin. Kabuğu soyulmuş patatesi, soğanı, balkabağını da bezin içine rendeleyip bezi bohça haline getirin ve içindeki malzemelerin fazlalık sularını sıkın. 1 demet maydanoz, ½ demet dereotu ve 15 yaprak taze fesleğenin saplarını ayıklayıp ince ince doğrayıp kasenin içine koyun. Üzerlerine 3 adet yumurtayı kırın. 4 yemek kaşığı unu ekleyip kabartma tozunu da ilave edin. Taze soğanları ince ince doğrayıp beyaz kısımlarını bezin içindeki suyu sıkılmış sebzelerin içine koyun. Yeşil kısmından 1 yemek kaşığı kadarını en son kullanmak için ayırıp geri kalanını da kasedeki karışımın içine ekleyin ve spatula yardımıyla iyice karıştırın Kasedeki karışımın içine rendelenmiş sebzeleri de ilave edip tekrar iyice karıştırın Tavayı ocağa koyup içine zeytinyağı döküp yayın Mücver harcını tavaya boşaltıp düzgün bir şekilde yayın. Çok kalın olursa harcı iki tavaya paylaştırabilirsiniz Tavanın kapağını kapatıp mücveri kısık ateşte pişmeye bırakın. Bir yüzü hafif kahve renk alıp pişince öteki yüzünü de dikkatlice çevirip pişirin.

Labne peynirini bir kaseye koyup kıvamını açmak için kaşıkla karıştırın. İçine ayırdığınız 1 yemek kaşığı kadar taze soğanı koyun, misket limonunun kabuğunun yarısını rendenin ince tarafıyla rendeleyip iyice karıştırın. Misket limonunun kabuğunun geri kalanını da somon fümelerin üzerine rendeleyin. Pişen mücveri tavadan alıp, ister bütün halde isterseniz de dilimleyerek servis edeceğiniz tabağa yerleştirin. Üzerine yoğurtlu karışımdan ve somon fümeden koyun. Yanında bir parça misket limonu ile beraber servis edin.