“Mucit çocuklar” engelli dostu teknolojilerini sergiliyor

Eryaman Okyanus Koleji öğrencisi Nehir Vural (11), okuldan arkadaşı Ada Ayvalı (11) ile “Kabartmacılar” isimli bir takım kurduklarını ve görme engelli öğrenciler için periyodik tablo yaptıklarını söyledi. Projelerinin isminin “Braille Alfabeli Sesli Periyodik Tablo” olduğunu belirten Vural, “Element sınıflarına özel 4 özgün kabartma geliştirdik. Bu kabartmalar normalde hiçbir yerde yok. Bunların hepsini biz yaptık. Örneğin, sağ tarafında tek çizgi olan ametal, üst tarafında tek çizgi olan metal, dört bir yanında tek çizgi olan yarı metal. Çizgisi olmayan ise soygazları temsil ediyor” dedi. Çorlu Bahçeşehir Koleji öğrencisi Defne Sert de (12) arkadaşlarıyla otizmlilerin konuşma eğitimine yardımcı olacak bir robot geliştirdiklerini söyledi. Sert, “Oti” isimli robotlarının, otizmli çocuklara yeni kelimeler öğreterek onların sözcük dağarcığını genişlettiğini belirtti. TEKNOFEST’te söz konusu çalışmaların yanı sıra farklı yaş gruplarından öğrenciler tarafından geliştirilen çok sayıda engelli dostu proje de yer alıyor.