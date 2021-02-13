Müceddere pilavı tarifi | Müceddere pilavı nasıl yapılır?

Müceddere pilavı tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

1 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek, 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 3 tane soğan, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 2 su bardağı pilavlık bulgur, 2 su bardağı su, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı pul biber

Müceddere pilavı nasıl yapılır?

Soğanları yarım halka şeklinde doğrayıp bir tencereye koyun. Zeytinyağını da bu tencereye ilave ettikten sonra soğanlar pembeleşene dek kavurmaya başlayın.

Salçayı koyun ve kokusu çıkana kadar kavurmalısınız. Daha sonra 2 su bardağı suyu, tuzu, karabiberi ve pul biberi ilave ettikten sonra suyun kaynamasını beklemelisiniz. Su kaynayınca bulguru da ekleyebilirsiniz.

Bu şekilde 5 dakika kadar pişirdikten sonra, haşlanmış mercimekleri de ilave edin. Güzelce karıştırın ve kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirmelisiniz.

Pilav suyunu çektikten sonra, 10 dakika kadar demlendirmeniz gerekir. Artık servis edebilisiniz. Afiyet olsun…