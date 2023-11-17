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Gündem Mücahitlerin Sözcüsü Ebu Ubeyde bu sefer İsrail halkına seslendi!
Gündem

Mücahitlerin Sözcüsü Ebu Ubeyde bu sefer İsrail halkına seslendi!

Yeniakit Publisher
2023-11-17 23:37:00 - 2023-11-17 23:53:42
Mücahitlerin Sözcüsü Ebu Ubeyde bu sefer İsrail halkına seslendi!

Mücahit Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde, Gazze'deki son duruma ilişkin açıklamada bulundu.

Kassam Tugayları'nın küffara karşı direnişte elde ettiği başarıları anlatan Ebu Ubeyde, "Mücahitlerimiz son 4 günde 62 zırhlı aracı yok ettiler." dedi.

Siyonistlere korku salan Ebu Ubeyde, "Mücahitlerimiz sahada. Düşman askerlerini ve araçlarını sokak sokak takip ediyoruz. Her an enselerindeyiz." ifadelerini kullandıktan sonra şu mesajı verdi:

Kendimizi uzun bir direnişe hazırladık. Gazze’de kaldıkları her an kayıpları artacak.

'Hükümetiniz size yalan söylüyor'

Sözlerinin devamında İsrail halkına seslenen Ebu Ubeyde, şöyle konuştu:

Koca bir ordunun tanklarla bir hastaneye girmesi bir zafer değil tam tersi kaybetmenin bir göstergesidir.
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İsrail halkına sesleniyorum.. Meydanlarda ölen askerleriniz tahmin ettiğinizden çok daha fazla. Hükümetiniz size yalan söylüyor.

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