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Kültür - Sanat Mücahit Koca’dan kitaplar
Kültür - Sanat

Mücahit Koca’dan kitaplar

Şair yazar ve yayıncı Mücahit Koca’dan Mevlana, Anka İlahisi, Mevlevilik, Kaygan Piramit, Mevlana adlı kitaplar Sur Yayınlarından çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-09-30 14:50:00 -
Mücahit Koca’dan kitaplar

Levent Sonat

Yazarın Mevlana adlı eserinde; Mevlana’yı farklı kılan özellikler, Şair ve şiirlerde Mevlana başlıkları yer alıyor. Anka İlahisi adlı eserde ise birbirinden değerli şiirler yer alıyor. Mevlevilik adlı kitapta ise; Çelebilik makamı, Silsile, 1001 günlük çile, ney, Mevlevi adap ve Erkanı, Mevlevi Sofrası, Mevlevi Giysileri, Mevlana Türbesi, Galata Mevlevihanesi, Yenikapı Mevlevihanesi, Bursa Mevlevihanesi, Mevlevi giysileri, Konya Merkez Mevlevihanesi konuları işleniyor. Kaygan Piramit’te ise yazar Mücahit Koca birbirinden güzel şiirlere yer vermekte. Son kitap Bursa Mevlevihanesi’nde ise, Mevlevihanede İhya Geceleri, Ulucami’de Mevlana ve birbirinden farklı konular masaya yatırılmış.

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