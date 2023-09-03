Mücahit Birinci milli takımdaki Ebrar tehdidine karşı uyardı!

Birinci, her milli maç sonrasında Ebrar Karakurt'un gündeme gelmesini şöyle değerlendirdi:

Cinsiyetsiz yaşam tarzını milli takım üzerinden toplumun gözüne sokan, bunu misyon edinen bir voleybolcuyu, her milli başarı sonrası, milli takımın başarısına çöken tavırları, dikkati "ben merkezli" şekilde üzerine çekme çabası nedeniyle eleştirdiğimizde, cinsiyetsiz vakıf ve derneklerin sosyal medya aparatları koro halinde, örgütlü şekilde hakaretler ediyor.

Demek ki burada bir misyon ve örgütlü hareket var.

Mücahit Birinci, sapkın Ebrar'ın milli takımdan çıkartılması gerekliliğine vurgu yaparak sözlerini şöyle tamamladı: Bu şahsın milli başarılarımıza gölge düşürmesinden usandık. Bir oyum olsa idi, şahsın milli takımdan çıkarılması noktasında kullanırdım.



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