Mücahidler İsrail askerlerini tekbirlerle vurdular! Katil siyonist sürüne sürüne can verdi
Siyonist İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı soykırım niteliğindeki saldırılara karşı Kassam Tugayları'nın direnişi sürüyor.
Kassam Tugayları’nın bugün düzenlediği operasyona ait görüntüler servis edildi.
Videoda bir mücahidin tekbirler siyonist askeri vurduğu an yer aldı.
Sürüne sürüne can verdi!
Kaç masum bebeği öldürdüğü bilinmeyen siyonistin sürüne sürüne can verdiği görüntüler izleyenlerin yüreğine su serpti.