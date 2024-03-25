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Sosyal Medya Mücahid Kassam Tugayları siyonist askerlerini pusuya böyle düşürdü!
Sosyal Medya

Mücahid Kassam Tugayları siyonist askerlerini pusuya böyle düşürdü!

Yeniakit Publisher
2024-03-25 23:59:00 - 2024-03-26 00:14:38

7 Ekim'den beri küffara direnerek ümmetin izzetini ayakta tutan Kassam mücahidleri, Gazze'deki bir evde siyonist askerleri pusuya düşürdü.

İşgalci askerler Gazze'de bir eve girdi. Evin içinde dolaşan siyonistler, Kassam mücahidleri tarafından pusuya düşürüldü.

O anlara ait video servis edildi.

Videoda, siyonistlerin boş sandıkları evde mücahidlerle karşılaştıklarında kaçtıkları anlar yer aldı.

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