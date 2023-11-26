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Gündem Mücahid Kassam Tugayları dünyaya insanlık dersi veriyor!
Gündem

Mücahid Kassam Tugayları dünyaya insanlık dersi veriyor!

Yeniakit Publisher
2023-11-26 17:07:00 -

Katil İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin 3. gününde esir takası da devam ediyor.

Hamas'ın askeri kolu Kassam Tugayları, esir takasında da dünyaya insanlık dersi verdi.

Esir yahudi anne ile kızı, Kassam mücahidlerinin yanından yanından ayırılırken kameralara gülümseyerek mücahidlere selam verdi.

Kassam Tugayları önceki gün de yaşlı bir yahudi esiri Kızılhaç'a ait araca kucağında taşıyarak serbest bırakmıştı.

Esir takasında ortaya çıkan görüntüler bir Müslüman ile siyonist yahudinin insanlık farkını ortaya koydu.

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