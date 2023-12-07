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Gündem Mücahid Ebu Ubeyde açıkladı: 135 askeri aracı imha ettik!
Gündem

Mücahid Ebu Ubeyde açıkladı: 135 askeri aracı imha ettik!

Yeniakit Publisher
2023-12-07 23:59:00 - 2023-12-08 00:04:21

Mücahid Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, siyonistlerle devam eden savaşa ilişkin son gelişmeleri aktardı.

Siyonist İsrail'in saldırılarına karşı koyarak ümmetin izzetini ayakta tutan mücahid Kassam Tugayları'ndan yeni bir açıklama geldi.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, son durumu şöyle aktardı:

"Son 72 saat içinde Kassam mücahidleri, Gazze Şeridi'ndeki savaşın tüm cephelerinde 135 askeri aracı tamamen veya kısmen imha etmeyi başardı ve onlarca Siyonist askerin ölümüne yol açtı."

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Mücahid Kassam Tugayları'ndan siyoniste darbe üstüne darbe!

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