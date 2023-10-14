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Spor Mücadeleler nefes kesti! Euro 2024 biletini aldılar
Spor

Mücadeleler nefes kesti! Euro 2024 biletini aldılar

Yeniakit Publisher
2023-10-14 01:36:00 -
Mücadeleler nefes kesti! Euro 2024 biletini aldılar

Euro 2024 elemeleri devam ederken, Fransa, Portekiz ve Belçika finallere katılmayı hak etti.

Euro 2024 elemeleri bu akşam oynanan maçlarla devam etti. Fransa, Portekiz ve Belçika, rakiplerini mağlup ederek Euro 2024 finallerine katılmayı garantiledi.

Fransa'ıy Mbappe taşıdı

B Grubu'nda Fransa deplasmanda Hollanda'yı 2-1 yendi. Fransa'nın gollerini 7 ve 53'te Kylian Mbappe atarken, Hollanda'nın tek golü ise 83'te Hartman'dan geldi.

Belçika deplasmanda güldü

F Grubu'nda Belçika, Avusturya'yı deplasmanda Lukebakio (2) ve Romelu Lukaku'nun kaydettiği gollerle 3-2 yendi. Avusturya'nın gollerini 72'de Laimer, 84'te penaltıdan Sabitzer attı. Belçika puanını 16 yaptı ve Euro 2024 finallerine katılmayı garantiledi.

Ronaldo şov yaptı

J Grubu'nda ise Portekiz, sahasında Slovakya'yı Gonçalo Ramos, ve Ronaldo'nun iki golüyle 3-2 mağlup etti. Slovakya'da David Hancko ile Stanislav Lobotka fileleri havalandırdı. Gruptaki 7. maçını da kazanan Portekiz puanını 21 yaptı ve Euro 2024 finallerine katılmayı garantileyen ülkelerden biri olmayı başardı.

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