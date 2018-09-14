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Mücadele ile geçen yıllar

6 Nisan 1990'da Cuma günü Cuma Dergisi'yle yayın hayatına başlayan Akit Medya Grubu 26 yaşına girdi. Akit Medya Grubu İcra Kurulu BaşkanıMustafa Karahasanoğlu, zorluklarla geçen 26 yılı Akit TV ekranlarında izleyicilere anlattı.

14 Eylül 2018 Cuma 11:45

1990 yılında Cuma Dergisi'yle başlayıp 12 Eylül 1993'te Beklenen Vakit'le basın hayatında yeni bir çığır açan Akit Medya Grubu 26 yıldır Müslüman ve mazlumların sesi olmaya devam eediyor. Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, Akit TV'De konuk olduğu programda zorluklarla geçen 26 yılı anlattı. Türlü entrikalarla Akit'in yayın hayatının durdurulmaya çalışıldığını anlatan Karahansaoğlu, Akit medya takipçilerine radyo projesinin de müjdesini verdi.

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 11:45
  1. Mustafa Karahasanoğlu
  2. akit medya grubu
  3. Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu

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