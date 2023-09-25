Muazzez Ersoy'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı!

Sanatçı Muazzez Ersoy Sabah'tan Tuba Kalçık'a verdiği röportajda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin samimi açıklamalarda bulundu. Öte yandan Ersoy, çok açık giyinmeye de karşı olduğunu belirterek, "Geleneklerimizi bu kadar radikal değiştirmek doğru değil diye düşünüyorum. Bu benim fikrim. Halkın tepkisini çekecek hareketlerden, aşırılıklardan, çok açık kıyafetlerden kaçınmak lazım" dedi.

İşte o yazının ilgili bölümü:

Kasımpaşalı olmayı siz nasıl tanımlıyorsunuz?

Kasımpaşalı olmaktan çok mutlu ve gururluyum. Mahalle kültürünü, komşuluğu, yardımlaşmayı birbirine sahip çıkmayı öğrendim. Bu mesleği de orada öğrendim. Sokakta, mahallede bütün çevremiz müzisyendi.

"En büyük muhalefeti Erdoğan yapıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yıllara dayanan bir dostluğunuz var. Bundan dolayı hem camianızın hem de belli kesimlerin eleştirilerine hedefi oldunuz. Erdoğan'ın sanata ve sanatçıya bakışını siz nasıl görüyorsunuz?

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Sayın Cumhurbaşkanımızla aynı mahalleden olmak, onu tanımak suç mu? Gençliğinde de kendisine 'Reis' diye hitap ederdi arkadaşları, bunu bilmek suç mu? Öyle şanslıyız ki güzel şiir okuyan, spor yapmış, genç yaşta siyasete girmiş bir isim ve bugün Türkiye'yi idare ediyor. Dünya liderlerinin de saydığı bir isim.

"Onunla gurur duyuyorum, duymalıyız da"

Bütün bu özellikleri taşıyan bir lidere sahip çıkmak lazım. Muhalif sanatçılara sesleniyorum, en büyük muhalif Erdoğan'dır. Halkın ve Türkiye'nin çıkarları için dünyaya en büyük muhalefeti Erdoğan yapıyor. "Dünya 5'ten büyüktür" demişti Erdoğan, yine öyle dedi, nokta. Onunla gurur duyuyorum, duymalıyız da.

"Geleneklerimizi bu kadar radikal değiştirmek doğru değil"

Son dönemde kadın sanatçıların sahne kostümü çok konuşuluyor. Sizce sahnedeki dekolte nasıl olmalı?

Yalnız kadın değil, erkek şarkıcılar da konuşuluyor. Şov dünyası, herkes ne istiyorsa onu giysin, halk ayarı verir. Ben özel hayatımda da dekolte giymem. Üşüyen bir bünyem var, hastalanmamak için kıyafetlerime dikkat ediyorum. Sahne de tercihim dekoltesi fazla olmayan modeller. Bazen model kendiliğinden ufak bir dekolte istiyor, müziği de dikkate alarak bana yakışan tercihler yapıyorum.

Nurseli İdiz röportajımda "Çıplak kadın görmekten bana gına geldi" demişti... Siz ne düşünüyorsunuz?

Nurseli İdiz'e katılıyorum. Geleneklerimizi bu kadar radikal değiştirmek doğru değil diye düşünüyorum. Bu benim fikrim. Halkın tepkisini çekecek hareketlerden, aşırılıklardan, çok açık kıyafetlerden kaçınmak lazım. Halk konserlerinin özelliği çok daha farklı, bu nedenle daha dikkatli olmak gerekiyor. Her kesimden insanlar geliyor. Nahoş hadiseler olabilir, o tarz durumlara meydan vermemek lazım.