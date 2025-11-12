  • İSTANBUL
Muazzez Abacı'nın hastalığı neydi? Muazzez Abacı kimdir? Merak edilen soru ve cevaplar
Muazzez Abacı'nın hastalığı neydi? Muazzez Abacı kimdir? Merak edilen soru ve cevaplar

Muazzez Abacı'nın hastalığı neydi? Muazzez Abacı kimdir? Merak edilen soru ve cevaplar

Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı kimdir? sorusu vefat haberi sonrası merak edildi. Hayatını kaybeden Muazzez Abacı'nın hayatı, biyografisi merak edilen soru ve cevaplar...

Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı'nın hayatı ve biyografisi vefatı dolayısıyla merak edildi!

MUAZZEZ ABACI KİMDİR?

Hicran Muazzez Abacı, 2 Kasım 1947’de Ankara’da doğdu. 1966 yılında Ankara Radyosu’nun açtığı sınavı kazanarak profesyonel müzik kariyerine adım attı.

Tam adıyla Hicran Muazzez Abacı, Müzik kariyerine resmi olarak 1966 yılında Ankara Radyosu'na stajyer sanatçı olarak girerek başlayan Abacı, 1973'te çıkardığı ilk plağı "Bir Sen Kaldın İçimde" ile adını geniş kitlelere duyurmayı başarmıştır.

Sanatçı, klasik ve çok sesli Türk Müziği eserlerinin geniş halk kitlelerince sevilmesinde ve popülerlik kazanmasında öncü rol oynamıştır. Sanat hayatındaki üstün başarıları ve katkıları nedeniyle 1998 yılında Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı tarafından Devlet Sanatçısı unvanına layık görülmüştür.

Kariyerinde "Kimseye Etmem Şikâyet", "Geceler", "Dertliyim Ruhuma Hicranını Sardım" gibi sayısız şarkısı vardır. Muazzez Abacı, sahne ve stüdyo çalışmalarının yanı sıra özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelmiştir.

Muazzez Abacı Evli mi? Muazzez Abacı'nın Eşi

İlk evliliğini polis memuru Abdurrahman Abacı ile yapmış ve doktor olan kızı Saba'yı bu evlilikten dünyaya getirmiştir; sanatçı, boşandıktan sonra da bu soyadını kullanmaya devam etmiştir. Daha sonra Atilla Kurtbaş ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran, birkaç kez ayrılıp barıştığı Hasan Heybetli ile de evlilikler yapmıştır. Sanatçı, günümüzde dahi sahne performanslarını sürdürmekte, güçlü yorumu ve duruşuyla Türk müziği camiasındaki saygın yerini korumaktadır.

Muazzez Abacı’nın Hastalığı Neydi?

"Sanatçımız Sn. Muazzez Abacı geçtiğimiz hafta kalp rahatsızlığı nedeni ile anjiyo olmuş ve stent tedavisi uygulanmıştı. Tedavisine normal odada devam ediliyordu. Ancak bugün yapılan kontrollerde anjiyo sırasında verilen kontrastlı sıvının böbreklerinde sorun yarattığı ortaya çıkmıştır. dedildi.

Böbreklerin tam kapasite çalışmaması sonucu oluşan sıvı, ciğerlerde birikmiş ve nefes darlığına neden olmuştu.

