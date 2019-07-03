MTV’de 2. taksit ödemeleri başladı
GİB tarafından yayınlanan takvime göre, MTV 2. taksit ödemeleri başladı.03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:27
Araç sahiplerini yakından ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde (MTV) 2. taksit ödeme işlemleri başladı. GİB tarafından yayınlanan 2019 takvime göre, 1 Temmuz’da başlayan MTV 2. taksit ödemeleri 31 Temmuz’da sona erecek.
Araç sahipleri İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden şifre girişi yapmadan MTV Ödeme alanına sadece plaka ve TC Kimlik Numarası bilgilerini girerek MTV borçlarını görüntüleyip ödemesini yapabilecek. MTV hesaplama ekranından ne kadar ödeme yapmaları gerektiğini hesaplayabilecekler. Aracın otomobil, kamyon, kamyonet, minibüs, otobüs, panelvan olmasına göre ödenecek vergi tutarı değişiklik gösteriyor.
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