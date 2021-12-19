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Ekonomi MTÜ öğretim üyeleri alıyor
Ekonomi

MTÜ öğretim üyeleri alıyor

Malatya Turgut Özal Üniversitesi birimlerinde istihdam edilmek üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ilgili maddeleri uyarınca ve Üniversitenin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümlerini sağlamış olmak koşulu ile öğretim üyeleri alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-12-19 13:50:00 -
MTÜ öğretim üyeleri alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Profesör  adayları:  Başvuru  Formundan  (www.ozal.edu.tr  adresinden  erişebilirsiniz)  2  adet  doldurarak,  özgeçmişlerini,  nüfus  cüzdan  fotokopisi, hizmet belgelerini, 2 adet biyometrik fotoğraf, lisans, yüksek lisans, doktora/uzmanlık/sanatta yeterlilik ve doçentlik belgelerini (1 takım Noter veya Resmi Kurumlarca  onaylanmış  mühürlü  örneği  veya  e-Devlet  üzerinden  alınan  karekodlu  belgeler),Üniversitemiz  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma Yönergesine göre hazırlanacak belgeler, yayın listelerini (başlıca araştırma eseri belirtilmelidir), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgelerin tümünü içeren PDF formatında hazırlanmış olan 6 (altı) adet taşınabilir bellek ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına,

-Doçent  adayları  Başvuru  Formundan  (www.ozal.edu.tr  adresinden  erişebilirsiniz)  2  adet  doldurarak,  özgeçmişlerini,  nüfus  cüzdan  fotokopisi, hizmet belgelerini, 2 adet biyometrik fotoğraf, lisans, yüksek lisans, doktora/uzmanlık/sanatta yeterlilik ve doçentlik belgelerini (1 takım Noter veya Resmi Kurumlarca  onaylanmış  mühürlü  örneği  veya  e-Devlet  üzerinden  alınan  karekodlu  belgeler),Üniversitemiz  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma Yönergesine göre hazırlanacak belgeler, yayın listelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgelerin tümünü içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet taşınabilir bellek ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına,

-Doktor  Öğretim  Üyesi  adayları  Başvuru  Formundan  (www.ozal.edu.tr  adresinden  erişebilirsiniz)  2  adet  doldurarak,  özgeçmiş,  nüfus  cüzdan fotokopisi,  askerlik  belgesi,  lisans,  yüksek  lisans  ve  doktora/uzmanlık/sanatta  yeterlilik  belgelerini  (1  takım  Noter  veya  Resmi  Kurumlarca  onaylanmış mühürlü örneği veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler), 2 adet biyometrik fotoğraf, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesine göre hazırlanacak belgeler, yayın listesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgelerin tümünü içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet taşınabilir bellek ekleyerek Üniversitemizce ilanda adı geçen birime başvuracaklardır.

Başvuru Başlangıç Tarihi   : 18.12.2021

Son Başvuru Tarihi             : 01.01.2022

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