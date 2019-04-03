MTSO Sanayi Akademi’nin 4’nücü dönem eğitimleri başlıyor Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) tarafından yürütülen MTSO Sanayi Akademi-Geleceğin Yöneticileri Sertifika Programı 4.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) tarafından yürütülen MTSO Sanayi Akademi-Geleceğin Yöneticileri Sertifika Programı 4. dönem eğitimleri 6 Nisan’da başlıyor.

Üretim yapan aile şirketlerinin ikinci kuşaktan gelen yönetici adaylarına geleceğe doğru attıkları adımlarda yardımcı olmak amacıyla Avrupa İşletmeler Ağı (AİA) Projesi kapsamında hazırlanan MTSO Sanayi Akademi-Geleceğin Yöneticileri Sertifika Programı’nın dördüncü dönemine başvurular bugün sona eriyor. Üretim yapan aile şirketlerinde ikinci kuşaktan gelen yönetici adaylarının gelecekte en çok ihtiyaç duyacakları temel yetkinlikler düşünülerek tasarlanan program 6 Nisan 2019-4 Mayıs 2019 tarihleri arasında cuma ve cumartesi günleri MTSO’da gerçekleştirilecek.

Sertifika programının 4’üncü dönem eğitimleri 25 kişi ile sınırlı tutulurken, 6 Nisan Cumartesi günü ‘Endüstri 4.0 Farkındalık Eğitimi’ ile başlayacak program kapsamında katılımcılara, ‘Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Eğitimi’, ‘Pazarlama ve Satış Teknikleri Eğitimi’, ‘Liderlik Eğitimi’ ve ‘Ticari Bilgi ve İstihbarat Eğitimi’ verilecek.

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