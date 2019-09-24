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MTA Özbekistan’da altın aramalarına hız verecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Özbekistan’ın yer altı kaynaklarının ülkenin kalkınmasına ve gelişmesine katkı sunacak şekilde hizmete alınması konusunda MTA’nın ciddi bir çaba içerisinde olacağını söyledi.

24 Eylül 2019 Salı 09:28
MTA Özbekistan’da altın aramalarına hız verecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Özbekistan’daki Orta Asya Bölgesel Ekonomik İşbirliği Enerji Bakanları toplantısının ardından değerlendirmelerde bulundu.

İşbirliği genişleyecek

Bakan Dönmez, Özbekistan Enerji Bakanı Alişir Sultanov ve Jeoloji ve Mineral Kaynaklar Komitesi Başkanı Babur İslamov ile çok faydalı görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi. Söz konusu görüşmelerde kamu ve özel sektörün karşılıklı olarak iş birliğinin geliştirilerek sürdürülmesi konusunda mutabık kaldıklarını kaydeden Dönmez, Özbekistan’da altın arama çalışmaları kapsamında geçen ay havadan jeofizik görüntüleme çalışmaları yaptıklarını belirtti. Bakan Dönmez, şunları söyledi:

576 km karelik saha

Özbekistan altın madeni açısından dünyada en zengin ülkelerden biri ve dördüncü sırada yer alıyor. Bizim de bu konuda ciddi deneyimlerimiz var. Güzel bir iş birliğiyle Özbekistan’ın yer altı kaynaklarının ülkenin kalkınmasına ve gelişmesine katkı sunacak şekilde hizmete alınması konusunda Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ciddi bir çaba içerisinde olacak. Geçen ay havadan jeofizik görüntüleme çalışmaları yaptık. Bize tahsis edilen yaklaşık 576 kilometre karelik maden sahalarında uçuşlar yapmak suretiyle verileri topladık. İnşallah onları en kısa süre içerisinde ekiplerimiz değerlendirecek ve sonucuna göre de arazi sondaj çalışmalarına başlayacağız.

“Sudan’da da arama çalışmaları sürüyor”

MTA’nın sadece Özbekistan’da değil, Sudan’da da maden arama çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Dönmez, “MTA, Afrika ve Asya ülkeleri başta olmak üzere, doğal kaynaklar konusunda Türkiye’nin edinmiş olduğu tecrübe ve deneyimi oralara da aktaracaktır” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 09:28
  1. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
  2. Özbekistan
  3. Orta Asya Bölgesel Ekonomik İşbirliği Enerji Bakanları toplantısı
  4. Özbekistan Enerji Bakanı Alişir Sultanov
  5. Jeoloji ve Mineral Kaynaklar Komitesi Başkanı Babur İslamov
  6. jeofizik görüntüleme çalışmaları
  7. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA)
  8. maden arama çalışmaları

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