MSÜ'de büyük temizlik! Erdoğan "Oyuna geldik" dedi

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kara Harp Okulu'ndaki yemin töreniyle ilgili "oyuna gelme" ifadesine dikkat çekti. Milli Savunma Üniversitesi'nde (MSÜ) sistemin tümüyle gözden geçirildiğini ve teğmenlerin bölük komutanının istifa ettiğini aktaran Şener, Milli Savunma Bakanlığı ve MİT'in konuyla ilgili geniş çaplı bir araştırma yürüttüğünü yazdı. Nedim Şener, özetle şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu’ndaki resmi tören sonrası yeni mezun teğmenlerin kameralar önünde bir başka yemin etmeleri ile ilgili (...) kendisine ulaşan bilgilerden yola çıkarak (...) önemli bir soruna değiniyor. Birilerinin teğmenleri oyuna getirdiğini söylüyor.

İşte geçen hafta üç yazımda bunu anlatmaya çalıştım. Bu teğmenlerin, Takım-Bölük-Tabur-Alay Komutanı’nın bilgisi, izni, desteği ya da emri olmadan böyle bir şey yapmaları mümkün olmadığını aktardım. Nitekim, Milli Savunma Bakanlığı yanında Milli İstihbarat Teşkilatı’nın konuyla ilgili araştırmaya dahil olması sonrası teğmenlerin bölük komutanı TSK’dan istifa etti. Gerek Milli Savunma Üniversitesi gerek Milli Savunma Bakanlığı kaynakları gerekse Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları sistemde önemli bir sorunun olduğunu gösteriyor.

NATO’CU, FETÖ’CÜ

Şu dünyanın da kabul ettiği bir gerçek; Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye’nin uluslararası alanda en önemli güç çarpanı. Askeri güç olarak dış politikanın önemli bir aktörü. Sınır ötesi operasyonlarla bağımsızlığın teminatı.

Elbette ABD, gerek gelişen savunma sanayisi imkânları gerek sınır ötesi operasyonlarla gücünü gösteren ve kendi işgalci politikalarını bozan TSK’yı eskiden olduğu gibi NATO’cu ve FETÖ’cü subaylar üzerinden kontrol etme amacından vazgeçmiş değil. Bunun için de kullandığı ajanlar NATO’cu ve FETÖ’cüler.

Gerek TSK içindeki kripto unsurlar gerek yurtdışına firar etmiş olanlar gerekse NATO’cu eski askerler TSK üzerinde algı operasyonunun parçası halindeler.

TSK yanında MSÜ üzerindeki operasyonlar bunun parçası. Yeni mezun teğmenlerin yemin töreninde yaşananlar bundan bağımsız değil, yıllardır ince örülmüş planın devamı.

(...) Kara, Hava, Deniz Harp Okullarını bünyesinde barındıran MSÜ’de sistem son olay nedeniyle tümüyle gözden geçiriliyor. Edindiğim bilgiye göre, MSÜ’de tüm idari, eğitim ve komuta kadrosu gözden geçirilecek. Milli Savunma Üniversitesi ile Milli Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları eğitim dahil tüm sistemi elden geçirecek."

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